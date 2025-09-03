Eine mystische Reise durch einzigartige Showwelten begeistert am 22. und 23. November in der Olympiahalle Innsbruck Pferdefreundinnen und Pferdefreunde jeden Alters und ist darüberhinaus ein Erlebnis für die ganze Familie.

Ab Oktober 2025 präsentiert CAVALLUNA eine spektakuläre neue Show, die das Publikum in geheimnisvolle Welten eintauchen lässt und eine magisch-fantastische Geschichte erzählt. Die Zuschauer dürfen sich auf grandiose Showeffekte, mitreißende Choreografien und vor allem 56 wunderschöne Pferde freuen. Jung und Alt werden für zwei Stunden von überirdischen Wesen und einem herzergreifenden Abenteuer verzaubert.

Genießen Sie herausragende Reitkunst, atemberaubende Szenerien und eine mitreißende Geschichte. © CAVALLUNA

Erzählt wird die märchenhafte Geschichte der jungen Zauberin Meerin, die über die magische Gabe verfügt, Zeichnungen zum Leben zu erwecken. Als sie sich auf eine abenteuerliche Reise begibt, um einem König in einem fernen Land zu helfen, gerät sie in die Fänge eines heimtückischen Hexenmeisters und seiner hinterhältigen Nichte. Die beiden verfolgen einen düsteren Plan und versuchen, Meerin für ihre Zwecke zu missbrauchen. Auf ihrer Reise muss sie nicht nur gegen die dunklen Mächte, sondern vor allem auch gegen ihre inneren Schatten kämpfen – denn nur Vertrauen in sich selbst kann ihr ihre verloren geglaubte Magie zurückbringen. Dabei beginnen die Grenzen zwischen den Welten, zwischen Gut und Böse, zwischen Misstrauen und Hoffnung zu verschwimmen.

CAVALLUNA steht für grandiose Showmomente, große Emotionen und Leidenschaft für edle Pferde. Die brandneue Show „Tor zur Anderswelt“ entführt in geheimnisvolle Welten voller Magie und Abenteuer.

„CAVALLUNA – Tor zur Anderswelt“ ist nicht nur eine Pferdeshow, sondern vielmehr ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie, das mit mitreißender Musik und einem beeindruckenden Bühnenbild aufwartet. Ein internationales Tanzensemble komplettiert die imposanten Schaubilder der talentierten Pferde und Reiter, die aus ganz Europa stammen. Mit an Bord sind unter anderem stolze Lusitanos aus Portugal und zuckersüße Miniponys von der Insel Ischia. Eine spektakuläre Ungarische Post, waghalsiges Trickreiten und tief berührende Freiheitsdressuren runden das Programm ab. Bekannte Publikumslieblinge wie Bartolo Messina und Kenzie Dysli beeindrucken ebenso wie neue Gesichter – zum Beispiel das Ausnahmetalent Rudj Bellini aus Italien.

Entworfen wird die Show vom langjährigen CAVALLUNA-Kreativteam, das das Publikum seit vielen Jahren regelmäßig mit grandiosen Kreationen verzaubert. Erfolgsregisseur Klaus Hillebrecht übernimmt dabei sowohl die künstlerische Leitung als auch die Musikkomposition.