Reutte stellt im Zentrum wieder für Stunden die Motoren ab

Am 19. September verwandelt sich das Zentrum von Reutte in eine autofreie Zone voller Leben und Aktivitäten. Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche lädt die Stadtgemeinde zu einem vielfältigen Programm ein, das von Radversteigungen über DJ-Sounds bis zum Rotary-Lauf reicht.

Reutte – Die Stadtgemeinde Reutte setzt auch dieses Jahr wieder ein Zeichen für nachhaltige Mobilität. Am 19. September wird das sonst viel befahrene Zentrum von 14 bis 19.30 Uhr ausschließlich Fußgängern und Radfahrern gehören. Vereine, Institutionen, Geschäfte und sogar Artisten des Zirkus Meer werden das Stadtzentrum in eine lebendige Bühne verwandeln.

Vortrag im Vorfeld

Den Auftakt zur Mobilitätswoche bildet ein Vortrag des renommierten Umweltmediziners Heinz Fuchsig. Er wird am 15. September um 19.30 Uhr in der Wirtschaftskammer Reutte über die Auswirkungen des Klimawandels auf Tirol referieren und Wege aufzeigen, wie man diese Veränderungen positiv nutzen kann.

Für die jüngeren Besucher verspricht der autofreie Tag am 19. September besonders spannend zu werden. Am Isserplatz können sie bei DJ-Klängen alkoholfreie Cocktails genießen, während das Freiwilligenzentrum Außerfern im Untermarkt eine Spielstraße mit Geschicklichkeitsspielen einrichtet.

Laufen für den guten Zweck

Kreative Köpfe können sich ab 14.30 Uhr am Zeillerplatz beim Projekt „Frieden“ der Mittelschule Untermarkt und des Vereins „Huanza“ einbringen, dessen Präsentation um 16.15 Uhr stattfindet.

Fahrradbegeisterte kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Um 15 Uhr findet eine Radversteigerung statt, bei der Schnäppchen zu ergattern sind. Radmechatronik-Lehrlinge stehen mit Rat und Tat zur Seite und führen kleinere Reparaturen durch.

Ein besonderes Highlight ist der Sternmarsch, an dem sich die umliegenden Gemeinden Breitenwang, Ehenbichl, Lechaschau und Pflach beteiligen.