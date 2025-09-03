Die Wüste ruft

Vielleicht kennt ihr das mutige Erdmännchen Tafiti ja schon aus den tollen Büchern, in denen es mit Freund Pinsel viele Abenteuer erlebt. Seit dieser Woche könnt ihr die beiden endlich auch im Kino sehen und zwar im Animationsfilm „Tafiti - Ab durch die Wüste“.

In der prächtigen Savanne Afrikas lauern viele Gefahren, besonders für ein Erdmännchen wie das junge aufgeweckte Erdmännchen Tafiti. Sein Großvater Opapa lehrt ihn, dass die Welt voller Risiken ist und mahnt Tafiti immer wieder, von allem und allen fern zu bleiben.

Doch Tafiti kann dieser Weisheit nicht folgen und eilt zur Rettung von Pinsel, einem Pinselohrschwein. Dabei schleicht sich eine Giftschlange ein und Opapa wird gebissen. Die einzige Hoffnung auf Rettung ist eine seltene blaue Blume, die jenseits der Wüste blüht. Gemeinsam machen sich die beiden auf den Weg durch heiße Wüsten, vorbei an wilden Tieren und großen Herausforderungen. Unterwegs wachsen sie über sich hinaus, entdecken, was es heißt, füreinander da zu sein, und beweisen: Manchmal liegt in der Freundschaft der größte Mut.

Gewinnspiel