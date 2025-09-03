Schwerer Anlagebetrug

Betrüger versprachen hohe Gewinne: Sellrainer verlor mehr als 100.000 Euro

Im Fall eines schweren Anlagebetruges ermittelt die Tiroler Polizei. Ein Sellrainer überwies unbekannten Betrügern mehr als 100.000 Euro. Die Täter versprachen dem Mann hohe Gewinne in kurzer Zeit. Über eine App verleiteten sie ihn „mittels geschickter Täuschung“, mehrere Überweisungen auf verschiedene Konten im Ausland durchzuführen, teilte die Polizei mit.

Nun erstattete der Mann Anzeige, die Ermittlungen laufen. Insgesamt entstand dem Österreicher im Zeitraum von Mai bis August ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. (TT.com)

