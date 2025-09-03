Projekt vorgestellt
Neues Kletterzentrum in Völs soll im Herbst 2026 seine Pforten öffnen
Sie präsentierten die Pläne für die neue Kletterhalle: Architekt Patrick Lüth, Reinhold Scherer (Kletterzentrum Innsbruck), Andreas Würtele (Kletterzentrum Völs), Stefan Rutter (Einkaufszentrum CYTA), Arthur Bellutti (Bellutti Group), Peter Lobenwein (Bürgermeister Völs), Klaus Oberhuber (Alpenverein Innsbruck) (v.l.n.r.).
© Irene Rapp
Alpenverein Innsbruck, Cyta und die Bellutti Gruppe ziehen an einem Strang: Gemeinsam bauen sie das Kletterzentrum Völs, die Pläne wurden heute vorgestellt.