Projekt vorgestellt

Neues Kletterzentrum in Völs soll im Herbst 2026 seine Pforten öffnen

Sie präsentierten die Pläne für die neue Kletterhalle: Architekt Patrick Lüth, Reinhold Scherer (Kletterzentrum Innsbruck), Andreas Würtele (Kletterzentrum Völs), Stefan Rutter (Einkaufszentrum CYTA), Arthur Bellutti (Bellutti Group), Peter Lobenwein (Bürgermeister Völs), Klaus Oberhuber (Alpenverein Innsbruck) (v.l.n.r.).
© Irene Rapp
Irene Rapp

Von Irene Rapp

Alpenverein Innsbruck, Cyta und die Bellutti Gruppe ziehen an einem Strang: Gemeinsam bauen sie das Kletterzentrum Völs, die Pläne wurden heute vorgestellt.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561