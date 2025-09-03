EU-Spitze gibt grünes Licht für Handelspakt mit Südamerika

Die EU-Kommission billigt ein Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten in Südamerika. In Österreich gibt es allerdings seit 2021 einen aufrechten Beschluss gegen den Handelspakt. Tirols LHStv. Josef Geisler lehnt einen Deal kategorisch ab.

Die EU-Kommission hat grünes Licht für ein über Jahrzehnte verhandeltes Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten gegeben. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einem „Meilenstein“, der die Position der EU als „größten Handelsblock der Welt zementieren“ werde. Dem Abkommen müssen nun noch der Rat der EU-Länder und das EU-Parlament zustimmen.

Die EU-Kommission hat die Vertragstexte mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay an die EU-Staaten und das EU-Parlament weitergeleitet und hofft, dass diese spätestens bis Jahresende zustimmen und damit den Handelspakt ermöglichen.

Die neue Freihandelszone mit mehr als 700 Millionen Einwohnern wäre laut EU-Kommission die weltweit größte dieser Art und soll auch ein Zeichen gegen die US-Zollpolitik setzen. Geplant ist es, Zölle und Handelsbarrieren zwischen der EU und den Mercosur-Staaten weitestgehend abzubauen. Laut EU-Kommission könne das Abkommen die jährlichen EU-Exporte nach Südamerika um bis zu 39 Prozent oder 49 Milliarden Euro steigern und 440.000 Jobs in Europa unterstützen.

Regierung wartet ab

Das österreichische Parlament hat sich 2021 allerdings gegen Mercosur ausgesprochen. An diesen Beschluss habe sich die Regierung zu halten, betonten Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS).

Babler wollte sich nicht für oder gegen das Freihandelsabkommen aussprechen. Es gehe um die Bedingungen und Kriterien, unter denen Freihandel stattfindet, sagte er - etwa Arbeitnehmerschutz, ökologische Fragen, Luftstandards und die Zukunft der kleinbäuerlichen Struktur in Österreich. Man müsse warten, bis der Vorschlag da ist.

Geisler klar gegen Abkommen

Scharf zu Felde gegen das Mercosur-Abkommen zog am Mittwoch Tirols ÖVP-Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler in seiner Funktion als Obmann des Bauernbundes. „Importierte Billigware aus Südamerika, die unter deutlich niedrigeren Standards produziert wird, verzerrt den Markt und gefährdet die Existenz unserer bäuerlichen Familienbetriebe“, erklärte Geisler in einer Aussendung.

LHStv. Josef Geisler (ÖVP) lehnt einen Mercosur-Deal ab. © Land Tirol /Hannah Dominik

Grüne weiter kritisch

Auch an der Position der Grünen hat sich indes nichts geändert. Es gehe nicht um die Frage, ob man Handel treibe, sondern „wie und auf wessen Kosten“, sagte Bundessprecherin Leonore Gewessler. Der ablehnende Beschluss des Nationalrats sei „völlig angemessen“. Würde man der klein strukturierten Landwirtschaft in Österreich mit dem Abkommen den „Ast absägen, auf dem sie sitzt“, sei „nichts gewonnen, aber viel verloren“.

Betont kritisch äußerten sich einmal mehr auch die Landwirtschaftskammer (LKÖ) und der ÖVP-Bauernbund. Das Abkommen laufe „unseren Bestrebungen zur Absicherung unserer bäuerlichen Familienlandwirtschaft, für die Versorgungssicherheit und für Klima-und Umweltschutz komplett entgegen“, betonte LKÖ-Präsident Josef Moosbrugger. Bauernbundpräsident Georg Strasser hält den Pakt für „unfair und unausgewogen“, am Parlamentsbeschluss dürfe daher nicht gerüttelt werden.

„Geldregen für Konzerne“

Für Sebastian Theissing-Matei von der Umweltschutzorganisation Greenpeace wiederum ändert sich aktuell nichts „an der grundlegenden Problematik“, nämlich dem „Geldregen für große Konzerne - auf Kosten der Natur“. Auch Global 2000 sieht „einen klaren Widerspruch zu Klima- und Umweltschutzzielen“. Die globalisierungskritische Attac fürchtet, dass mit „undemokratischen Verfahrenstricks“ nationale Parlamente umgangen werden könnten.

Industrie dafür