Ehemaliger Tiroler LKA-Chef Walter Pupp im Alter von 70 Jahren verstorben

Innsbruck – Der ehemalige Leiter des Landeskriminalamtes Tirol, Walter Pupp, ist tot. Wie die Landespolizeidirektion bekannt gab, starb er am Mittwoch nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren.

Sein langjähriges Wirken, seine fachliche Kompetenz und seine kriminalpolizeiliche Arbeit habe das LKA Tirol geprägt, heißt es in einer Aussendung.