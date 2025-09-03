Polizei trauert
Ehemaliger Tiroler LKA-Chef Walter Pupp im Alter von 70 Jahren verstorben
Walter Pupp im Jahr 2013 bei einer Pressekonferenz.
© Böhm/TT
Innsbruck – Der ehemalige Leiter des Landeskriminalamtes Tirol, Walter Pupp, ist tot. Wie die Landespolizeidirektion bekannt gab, starb er am Mittwoch nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren.
Sein langjähriges Wirken, seine fachliche Kompetenz und seine kriminalpolizeiliche Arbeit habe das LKA Tirol geprägt, heißt es in einer Aussendung.
Pupp trat am 1. Mai 1976 in die Bundespolizei ein und war von 1. Juli 2005 bis zu seiner Pensionierung am 31. Jänner 2020 als LKA-Chef tätig. (TT.com)