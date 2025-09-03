Günther Horvath mit dem Ehrenring der Stadt Lienz ausgezeichnet

Günther Horwath, ehemaliger Leiter der Arbeiterkammer Lienz und jahrelanger Vizebürgermeister der Sonnenstadt, erhielt den Ehrenring der Stadt Lienz. Eine Auszeichnung, die nur Personen zuteilwird, die sich in kultureller, politischer, wirtschaftlicher oder humanitärer Hinsicht um die Stadt Lienz bzw. deren Bürgerinnen und Bürger verdient gemacht haben, oder die als gebürtige Lienzer durch ihre Leistungen das Ansehen der Stadt steigern konnten.

Im Fall von Horwath treffen gleich mehrere dieser Kriterien zu.„Du hast deinen Weg nie als Karriere verstanden, sondern als soziale Aufgabe“, streute Bürgermeisterin Elisabeth Blanik dem Geehrten Rosen. Immer habe er zugehört, vermittelt, aufgeklärt und war für jene da, die Rat suchten. Für dieses Engagement habe er sich im Gegenzug oft anhören müssen, dass er unbequem sei. „Leere Floskeln oder bequemes Taktieren waren dir fremd. Du hast leidenschaftlich eingefordert, was für die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger notwendig war, und genau das machte dich für Lienz so wertvoll“, so Blanik. (TT)