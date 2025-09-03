77-Jähriger bei Holzarbeiten in Hatting von Baum getroffen und schwer verletzt

Bei Holzarbeiten wurde ein 77-Jähriger am Mittwoch in Hatting schwer verletzt. Der Mann war gemeinsam mit einem weiteren Arbeiter am Hattingerberg und zog mit einer Seilwinde Holzstämme aus einem Wald. Dabei prallte ein Baum gegen einen weiteren, der dadurch selbstständig talwärts rollte und den 77-Jährigen am Bein traf.