Tote Schafe in Navis: Erneut Wolf zum Abschuss freigegeben

Erneut wurde in Tirol ein Wolf zum Abschuss freigegeben – dieses Mal in Navis. Dort wurden Ende August auf einer Alm sechs tote Schafe und ein totes Lamm entdeckt, teilte das Land Tirol am Mittwochabend mit. Da der Verdacht auf einen Wolfsriss bestehe, wurde eine Abschussverordnung erlassen, die ab sofort in Kraft tritt und bis Mitte Oktober in einem Umkreis von zehn Kilometern gilt. Die zuständige Jägerschaft sei bereits informiert worden.

Wolf in Navis bestätigt

In Navis kam es in den vergangenen Wochen zu mehreren Rissen. Unter anderem wurden vor rund zwei Wochen in einem anderen Almgebiet sechs tote Schafe sowie ein verletztes Schaf aufgefunden, das notgetötet werden musste. Genetische Untersuchungen hätten inzwischen einen Wolfsriss bestätigt, heißt es vom Land Tirol. Weitere Ergebnisse seien noch ausständig.