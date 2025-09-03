Debatte nach Unfall
Hundeverbot auf Almen: Forderung aus der Steiermark lässt auch in Tirol aufhorchen
Manche Wanderinnen oder Wanderer unterschätzen, dass die grundsätzlich sehr ruhigen Weidetiere ihr Verhalten schnell ändern können, vor allem wenn sie Gefahr für sich oder ihre Kälber wittern.
© APA/BARBARA GINDL
Nach einem tödlichen Zwischenfall auf einer Alm in Ramsau am Dachstein vergangenes Wochenende fordert der steirische Landwirtschaftskammer-Präsident ein Hundeverbot auf Almen. Die Tiroler Position dazu ist nicht ganz so hart, allerdings müsse eine Diskussion zulässig sein, heißt es.