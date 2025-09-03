Zwei Pkw beschädigt

Böschung hinabgestürzt: Autofahrer auf Reschenstraße verletzt

Nauders – Ein Autofahrer (60) wurde am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der Reschenstraße verletzt. Der Deutsche fuhr von Nauders Richtung Pfunds, als er auf einen Pkw vor ihm auffuhr. Er kam daraufhin von der Straße ab, überfuhr einen Straßenleitpflock und stürzte die Böschung hinunter, berichtet die Polizei.

Der 60-Jährige wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht. Wie schwer er verletzt wurde, war unklar. Der Lenker des anderen Autos blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Landeck unterwegs:

Matthias Reichle

Matthias Reichle

+4350403 2159

Monika Schramm

Monika Schramm

+4350403 2923