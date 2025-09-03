Böschung hinabgestürzt: Autofahrer auf Reschenstraße verletzt

Nauders – Ein Autofahrer (60) wurde am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der Reschenstraße verletzt. Der Deutsche fuhr von Nauders Richtung Pfunds, als er auf einen Pkw vor ihm auffuhr. Er kam daraufhin von der Straße ab, überfuhr einen Straßenleitpflock und stürzte die Böschung hinunter, berichtet die Polizei.