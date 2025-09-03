Zwei Pkw beschädigt
Böschung hinabgestürzt: Autofahrer auf Reschenstraße verletzt
Nauders – Ein Autofahrer (60) wurde am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der Reschenstraße verletzt. Der Deutsche fuhr von Nauders Richtung Pfunds, als er auf einen Pkw vor ihm auffuhr. Er kam daraufhin von der Straße ab, überfuhr einen Straßenleitpflock und stürzte die Böschung hinunter, berichtet die Polizei.
Der 60-Jährige wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht. Wie schwer er verletzt wurde, war unklar. Der Lenker des anderen Autos blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)