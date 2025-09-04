Beliebte Standseilbahn in Lissabon entgleiste: Mindestens 15 Tote

Eine Standseilbahn im Zentrum Lissabons ist am Mittwochabend entgleist. 15 Menschen starben, weitere 18 Personen wurden teils schwer verletzt. Ein Versagen der Bremsen könnte zu dem Unglück geführt haben. Der portugiesische Präsident forderte eine rasche Aufklärung.

Lissabon – Bei der Entgleisung der historischen Standseilbahn „Elevador da Glória“ sind am Mittwochabend in Lissabon mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Zudem habe es 18 Verletzte gegeben, teilte ein Sprecher der Rettungsteams in der portugiesischen Hauptstadt mit. Es seien wohl auch ausländische Touristen unter den Opfern. Zu den Nationalitäten gab es zunächst aber keine konkreten Angaben. Die portugiesische Regierung rief für Donnerstag einen nationalen Trauertag aus.

📽️ Video | Touristenattraktion als Todesfalle

Auch über die Ursache des Unglücks wurde vorerst offiziell nichts mitgeteilt. Der Unfall mit der Standseilbahn, einem der berühmtesten Wahrzeichen der Stadt, ereignete sich um 18.15 Uhr (Ortszeit, 19.05 Uhr MESZ) in der Nähe der Avenida da Liberdade. Medienberichten zufolge entgleiste die berühmte „Elevador“ oder „Ascensor da Glória“ genannte Bahn und überschlug sich anschließend.

TV-Aufnahmen vom Unfallort zeigten den gelben, zerstörten Waggon, aus dessen Trümmern Rettungskräfte Menschen bargen. Der zweite Waggon am unteren Ende der Strecke wurde offenbar nicht beschädigt. Von CNN Portugal ausgestrahlte Videos zeigten jedoch, wie er zum Unfallzeitpunkt heftig ruckelte und mehrere Fahrgäste aus den Fenstern sprangen und schrien. Rettungsdienstchef Tiago Augusto zufolge waren am Mittwochabend keine weiteren Menschen mehr in der verunglückten Standseilbahn eingeklemmt. Er erklärte, alle Opfer seien mittlerweile aus den Trümmern geborgen worden.

Dutzende Rettungskräfte bargen Menschen aus dem zerstörten Waggon. © PATRICIA DE MELO MOREIRA

„Bahn entgleiste mit lautem Getöse“

Eine Augenzeugin sagte in „SIC Notícias“, die Bahn sei mit lautem Getöse entgleist, die abfallende Straße hinuntergerutscht und gegen ein Gebäude am Restauradores-Platz im Zentrum Lissabons gekracht. „Das war ohrenbetäubend, ich und andere Passanten sind weggerannt.“ Schnell seien Sanitäter und Polizisten an der Unfallstelle gewesen, erzählte die junge Frau, die noch sichtlich mitgenommen war.

Das war ohrenbetäubend, ich und andere Passanten sind weggerannt. Augenzeugin

Der Nachrichtensender „SIC Notícias“ berichtete unter Berufung auf den Bahnbetreiber, die Lissabonner Verkehrsgesellschaft Carris, als Unfallursache werde ein Versagen der Bremsen vermutet. Die Kriminalpolizei sei mit mehreren Beamten vor Ort und habe bereits Ermittlungen aufgenommen. Einen solchen Unfall mit einer der Standseilbahnen hatte es in Lissabon bisher nicht gegeben.

Carris erklärte, dass „alle Wartungsprotokolle“ eingehalten worden seien. Insbesondere die alle vier Jahre vorgenommene Generalwartung, die 2022 vorgenommen worden sei, und die alle zwei Jahre vorgenommene Zwischenwartung, die zuletzt im vergangenen Jahr stattgefunden habe. Die Generalstaatsanwaltschaft erklärte der Nachrichtenagentur Lusa, dass die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung einleiten werde - wie das Gesetz in solchen Situationen vorschreibe.

Noch am Abend trafen Polizeikräfte der Spurensicherung am Unglücksort ein. © APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Präsident fordert eine rasche Aufklärung

Portugals Staatsoberhaupt Marcelo Rebelo de Sousa bedauerte den Unfall „zutiefst“ und forderte, dass der Vorfall „rasch von den zuständigen Stellen aufgeklärt“ werde. Carlos Moedas, der Bürgermeister der portugiesischen Hauptstadt, sagte gegenüber Reportern: „Es ist ein tragischer Tag für unsere Stadt. Lissabon trauert!“ Moedas ist Politiker der konservativ-liberalen Partido Social Democrata. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sprach den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl aus.

Es ist ein tragischer Tag für unsere Stadt. Lissabon trauert! Carlos Moedas, Bürgermeister von Lissabon

Der Bürgermeister von Lissabon, Carlos Moedas, sprach von einem „traurigen Tag für unserer Stadt“. © APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Die Bahn ist eine der bekanntesten Touristenattraktionen Lissabons und wurde 1885 in Betrieb genommen. Das beliebte Verkehrsmittel verbindet die Innenstadt Lissabons mit dem für sein Nachtleben bekannten Viertel Bairro Alto. Sie ist eine von drei Standseilbahnen und wird sowohl von Touristen als auch von Anwohnern genutzt. Portugal und insbesondere Lissabon haben in den vergangenen zehn Jahren einen Tourismus-Boom erlebt, der in den Sommermonaten zu einem hohen Besucheraufkommen in der Innenstadt führt. (APA/Reuters/AFP/dpa)