Unglück von Standseilbahn in Lissabon: Offenbar 15 Tote und mehrere Verletzte

Die Standseilbahn „Ascensor da Glória“ ist am Mittwochabend entgleist. 15 Menschen starben, weitere Personen wurden teils schwer verletzt. Die Unglücksursache war noch nicht bekannt.

Lissabon – Beim Unglück einer bei Touristen beliebten Standseilbahn in Lissabon sind laut dem TV-Sender CNN Portugal 15 Menschen getötet worden. Zuvor war von drei Todesopfern die Rede gewesen. Zudem wurden weitere Menschen verletzt, teilten die örtlichen Rettungsdienste am Mittwochabend mit.

Die historische Bahn in der portugiesischen Hauptstadt war aus zunächst ungeklärter Ursache entgleist und verunglückt. Fernsehbilder zeigten die schwer beschädigten Waggons, aus denen Rettungskräfte Menschen bargen.

Dutzende Rettungskräfte bargen die Menschen aus den zerstörten Waggons. © PATRICIA DE MELO MOREIRA

Auch Portugals Präsident Portugals Marcelo Rebelo de Sousa teilte auf der Website seines Büros mir, dass mehrere Menschen ums Leben gekommen seien. Zudem gebe es zahlreiche Verletzte.

Die „Ascensor da Glória“ genannte Bahn ist eine der bekanntesten Touristenattraktionen Lissabons und wurde bereits im 19. Jahrhundert in Betrieb genommen. Sie ist bei Einheimischen und Besuchern beliebt, da sie die Unterstadt Baixa mit dem hochgelegenen Stadtviertel Bairro Alto verbindet, das für sein Nachtleben bekannt ist. (APA/Reuters)