Hansjörg Sailer zum neuen Dekan in Sillian gewählt

Die Diözese Innsbruck hat einen neuen Dekan für Sillian: Pfarrer Hansjörg Sailer wurde am Mittwoch in dieses Amt gewählt. Er übernimmt die Aufgaben von Josef Mair, der in den Ruhestand geht.

Sillian – Hansjörg Sailer, bisher Leiter des Seelsorgeraumes Abfaltersbach-Anras-Strassen, steht künftig an der Spitze des Dekanats Sillian. Die Wahl fand am 3. September 2025 statt und wurde von Bischof Hermann Glettler bestätigt.

Als Dekan wird Sailer eine wichtige Rolle in der regionalen Kirchenstruktur einnehmen. Ein Dekanat ist eine Untergliederung der Diözese, die mehrere Pfarren umfasst. Zu den Aufgaben eines Dekans gehören:

Pastorale und seelsorgliche Betreuung

Administrative Tätigkeiten

Repräsentation der Kirche in der Region

Koordination der Seelsorge

Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Pfarren

Pfarrer Josef Mair geht in Pension. © Catharina Oblasser