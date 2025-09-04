"Koalition der Willigen" berät mit Trump über die Ukraine

Mehrere europäische Staats- und Regierungschefs und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj haben Beratungen mit US-Präsident Donald Trump über mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine aufgenommen. Im Anschluss an Beratungen von mehr als 30 Staats- und Regierungschefs im hybriden Format begann Donnerstagnachmittag ein Telefonat mit Trump, wie der Élysée-Palast in Paris mitteilte. Wer genau an dem Gespräch beteiligt war, wurde zunächst nicht bekannt.