"Koalition der Willigen" berät mit Trump über die Ukraine
Mehrere europäische Staats- und Regierungschefs und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj haben Beratungen mit US-Präsident Donald Trump über mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine aufgenommen. Im Anschluss an Beratungen von mehr als 30 Staats- und Regierungschefs im hybriden Format begann Donnerstagnachmittag ein Telefonat mit Trump, wie der Élysée-Palast in Paris mitteilte. Wer genau an dem Gespräch beteiligt war, wurde zunächst nicht bekannt.
An dem Treffen der Koalition hatten neben den Staats- und Regierungschefs aus europäischen Ländern auch Vertreter Japans, Australiens und Neuseelands teilgenommen. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ist virtuell beim Gipfel dabei. Sie werde in Vertretung von Bundeskanzler Christian Stocker dabei sein, teilte das Außenministerium auf APA-Anfrage mit. Österreich hat bei diesem Format Beobachterstatus. Der französische Präsident Emmanuel Macron und Selenskyj wollten Donnerstagnachmittag vor die Presse treten.