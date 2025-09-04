Kommentar

Im Westen geht die Sonne unter

Christian Jentsch

Kommentarvon Christian Jentsch

China hat sich als Supermacht etabliert, schart neue Verbündete um sich und zeigt Stärke. Im Westen, der sich selbst zerschlägt, herrschen Angst und Unsicherheit. Die Welt von morgen wird nicht mehr von einem Machtzentrum gelenkt.