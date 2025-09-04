- Überblick
Kommentar
Im Westen geht die Sonne unter
Kommentarvon Christian Jentsch
China hat sich als Supermacht etabliert, schart neue Verbündete um sich und zeigt Stärke. Im Westen, der sich selbst zerschlägt, herrschen Angst und Unsicherheit. Die Welt von morgen wird nicht mehr von einem Machtzentrum gelenkt.
