36-Jähriger erlitt bei Sturz von Lkw-Ladefläche in Münster schwere Kopfverletzung

Bei einem Arbeitsunfall auf einem Firmengelände in Münster ist am Dienstagnachmittag ein 36-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann war laut Polizei gegen 18.30 Uhr mit dem Umladen einer Ladung von einem auf den anderen Lkw beschäftigt.

Nachdem er seine Arbeit abgeschlossen hatte und den Ladekran zusammenfahren wollte, ging er auf der leeren Ladefläche rückwärts. „Dabei übersah er die Heckbordwand des Lkws und stürzte rückwärts über die Bordwand ca. zwei Meter auf den Schotterboden“, berichten die Ermittler.