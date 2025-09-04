Tipps im Überblick
„Verpatzten Urlaub nicht auf sich sitzenlassen“: Diese Rechte haben Fluggäste bei Verspätung & Co
Wer von Verspätungen oder Annulierungen betroffen ist, sollte Beweise dafür sammeln, um später die Ansprüche geltend machen zu können.
© Christoph Soeder
Die Arbeiterkammer (AK) ruft gegen Ende der Sommerurlaubszeit in Erinnerung, welche Möglichkeiten Reisende bei verspäteten, überbuchten oder gestrichenen Flügen haben. Und mahnt, einen „verpatzten Urlaub nicht auf sich sitzenzulassen“.