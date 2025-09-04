- Überblick
Keine öffentlichen Gelder
Heftige Kritik: Tirol-Airline kann nicht bei allen landen
Von Manfred Mitterwachauer
Die Initiative zur Gründung einer „virtuellen“ Fluggesellschaft für den Frankfurt-Anschluss polarisiert. Die Umsetzung könnte noch dauern.
