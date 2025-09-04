Roter Adler lädt ein
Mit Breitschwert und Streitaxt: Ritterturnier in Tarrenz lockt internationale Teilnehmer an
Benjamin Tanzer verzichtet als Organisator an der aktiven Teilnahme am Ritterturnier in Tarrenz.
© Rote Adler Tirol
Buntes Treiben vom Mittelaltermarkt bis zu brachialen Gruppenkämpfen, Lagerfeuer, Met sowie Tanz und Musik gibt es an diesem Wochenende in Tarrenz zu sehen. Was einerseits ein Spektakel für die ganze Familie ist, hat einen sportlichen Hintergrund. Denn als Ritter mit einer 36-Kilo-Rüstung in den Kampf zu ziehen, gilt als Vollkontaktsport.