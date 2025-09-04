Mit Breitschwert und Streitaxt: Ritterturnier in Tarrenz lockt internationale Teilnehmer an

Buntes Treiben vom Mittelaltermarkt bis zu brachialen Gruppenkämpfen, Lagerfeuer, Met sowie Tanz und Musik gibt es an diesem Wochenende in Tarrenz zu sehen. Was einerseits ein Spektakel für die ganze Familie ist, hat einen sportlichen Hintergrund. Denn als Ritter mit einer 36-Kilo-Rüstung in den Kampf zu ziehen, gilt als Vollkontaktsport.