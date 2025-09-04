Alpbachtal testet 500 digitale Sprachassistenten in Hotels

Die Tourismusregion Alpbachtal startet ein europaweit einzigartiges Pilotprojekt: In 24 Beherbergungsbetrieben werden 500 sprachgesteuerte Geräte installiert. Sie sollen Gästen Informationen liefern und bei Serviceleistungen unterstützen. Das Projekt läuft ein Jahr.

Alpbach – Der „Alpbachtal Voice Concierge“ soll den Tourismus in der Region revolutionieren. Die 500 Geräte auf Basis von Amazon Alexa Smart Properties, beantworten Gästefragen direkt im Hotelzimmer.

„Routineaufgaben und Standardfragen können so automatisiert werden. Unsere Mitarbeitenden gewinnen Zeit für die persönliche Gästebetreuung“, erklärt Frank Kostner, Obmann von Alpbachtal Tourismus.

Flächendeckender Einsatz

Die Echo-Show-8-Geräte mit Bildschirm bieten Funktionen auf Deutsch und Englisch:

Auskünfte zu Frühstückszeiten, Ausflügen und Veranstaltungen

Bestellung von Handtüchern

Buchung von Zusatzleistungen wie Restauranttische

Fahrplanauskünfte

Besonders ist der flächendeckende Einsatz in einer ganzen Destination. Auch für den Kongressbereich gibt es ein spezielles Modul. Kongressgäste erhalten künftig Informationen zu Programmen, Räumen und Änderungen direkt im Zimmer.

Unterstützung für Betriebe

Die Einführung fiel bewusst in die Zeit des European Forum Alpbach mit bis zu 4.000 Besuchern. Der Sprachassistent soll die Betriebe in dieser Hochphase entlasten.

Der Datenschutz bleibe gewahrt: Sprachanfragen werden nicht gespeichert, personenbezogene Daten nicht erhoben. Gäste können die Geräte jederzeit deaktivieren.