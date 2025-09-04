Alkoholfreie Weine sind alles andere als nachhaltig

Die jüngere Generation verzichtet immer öfter auf Alkohol. Alkoholfreie Weine sind deshalb gefragt. Allerdings wissen die wenigsten, dass damit ein enormer Energieaufwand und ein hoher Wasserverbrauch verbunden sind.

Die Weinwirtschaft beklagt seit einiger Zeit einen rückläufigen Weinkonsum. Für die Winzer ist das zwar nicht erfreulich, aber für die Volksgesundheit schon. Der übermäßige Alkoholkonsum ist heute nicht mehr so verbreitet wie früher und das ist auch gut so, denn der Genuss sollte im Vordergrund stehen.

Und natürlich ist nichts dagegen einzuwenden, wenn immer mehr auf den Alkohol ganz verzichten wollen. Aber deshalb muss es nicht ein alkoholfreier Wein sein. Da gibt es andere Alternativen. Im Gegensatz zum Bier gibt es keinen alkoholfreien Wein, der den gleichen Geschmack aufweist wie das Ausgangsprodukt. Das ist auch nicht verwunderlich, denn Alkohol ist ein Geschmacksträger. Man behilft sich deshalb mit Zuckerzugabe. Alkoholfreie Weine haben in der Regel einen Zuckergehalt von 25 bis 150 g/l, trotzdem sind es keine Kalorienbomben, denn der Alkohol bindet auch Zucker.

Alkoholfrei und instabil

Für alkoholfreie Weine wird ein komplett fertiges Produkt nochmals intensiv bearbeitet. Bisher ist das in Österreich nicht möglich, die Weine müssen also entweder nach Deutschland, Frankreich oder Spanien und wieder retour transportiert werden. Es gibt im Prinzip drei Methoden, wie dem Wein Alkohol entzogen werden kann. Gemeinsam ist ihnen, dass dazu ein hoher Energieaufwand notwendig ist und ebenso ein großer Wasserverbrauch. Wirklich nachhaltig ist das also nicht. Wer nun etwa auf alkoholfreies Bier verweist, dem sei gesagt, dass dieses Verfahren für österreichische Weine nicht zulässig ist. Dabei wird nämlich Wasser zugeführt und das ist derzeit bei Wein gesetzlich nicht erlaubt.

Es wird meist auch nicht bedacht, dass alkoholfreie Weine instabil sind und ein Ablaufdatum haben. Diese Produkte – man kann ja eigentlich nicht mehr Wein sagen – können schimmeln.