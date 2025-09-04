Blick ins Fotoalbum

Mit Panini-Album und Fußball: Baumgartner wurde das Kicken in die Wiege gelegt

Die ersten Erfolge feierte Elena Baumgartner in der Schülerliga mit Schwaz.
© Baumgarnter
Michael Pipal

Von Michael Pipal

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671