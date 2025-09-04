Herbst in Klausen: Goldene Wege zu vollen Gläsern

Wenn die Tage wieder kürzer werden und das Licht weicher über die Hänge von Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders fällt, beginnt im Eisacktal die vielleicht schönste Zeit des Jahres: der Herbst.

Golden leuchtende Weinberge, bunt gefärbte Wälder und klare Panoramablicke bis zu den Dolomiten laden ein, innezuhalten und mit allen Sinnen zu genießen.

In den sonnigen Steillagen reifen jetzt die Trauben, deren Aromen in den Kellern zu frischen, charaktervollen Weißweinen heranwachsen. Winzerfamilien, die seit Generationen mit Hingabe arbeiten, pflegen hier naturnahen Weinbau – Rebe für Rebe oft noch per Hand. Bei Kellerführungen erzählen sie von ihrer Leidenschaft, lassen ihre Gäste den unverwechselbaren Charakter dieser Landschaft im Glas schmecken und machen den Wein zu einem echten Erlebnis.

Untrennbar mit dem Herbst verbunden ist das Törggelen – ein Brauch, der seit Jahrhunderten gepflegt wird. In urigen Stuben und auf sonnigen Höfen wird aufgetischt: geröstete Kastanien, süße Krapfen, herzhafte Schlachtplatten und der neue Wein. Vor allem aber ist es die Geselligkeit, die dieses Erlebnis so besonders macht – gemeinsam am Tisch sitzen, lachen, kosten, verweilen. Und mit einem Augenzwinkern zeigt das Video „Törggelen für Anfänger“ augenzwinkernd, was man besser bleiben lässt – heiter und herzlich zugleich. (QR-Code zum Video siehe unten)

Törggeleköniginnen. © MANUEL FERRIGATO

Entschleunigung

Doch der Herbst im Eisacktal bedeutet mehr als Kulinarik. Wer hinausgeht, entdeckt eine Fülle an Themenwegen: Kastanienhaine, die golden leuchten, Wein- und Kulturpfade, die Geschichten erzählen, und Wanderwege, die mit jedem Schritt Ruhe und Weitblick schenken. Das Farbenspiel der Natur wird so zur Kulisse für Bewegung und Entschleunigung zugleich.

So vereint die Region Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders alles, was den Herbst einzigartig macht: Genuss und Bewegung, Natur und Kultur, Herzlichkeit und Lebensfreude.