Maschinenring Kitzbühel feiert 5-jähriges Jubiläum mit Festakt

St. Johann stand ganz im Zeichen des Maschinenrings. Unter dem Motto „Gemeinsam Stark von Generation zu Generation“ feierte der Maschinenring Kitzbühel das fünfjährige Bestehen seines Zentrums mit einem zweitägigen Fest.

Sr. Johann in Tirol – Das Jubiläumswochenende bot ein vielfältiges Programm für Jung und Alt. Am Freitagabend lockte die "Ringparty" zahlreiche junge Besucher an. Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen der offiziellen Feierlichkeiten. Bei spätsommerlichem Wetter fanden die Segnung des Gebäudes, ein Frühschoppen und ein Tag der offenen Tür statt.

Segnung nachgeholt

Ein besonderer Höhepunkt war die nachgeholte Segnung des Maschinenring-Zentrums durch Dekan Mag. Erwin Neumayer. Obmann Hermann Huber erklärte den Anlass: "Obwohl wir stolz und dankbar sind, dass wir eine 'Corona-Baustelle' durchziehen konnten, war die Eröffnung 2020 nur eine Schlüsselübergabe in kleinstem Rahmen. Neben dem Segen fehlte auch noch der 'Herrgottswinkel'."

In seiner Rede blickte Huber auf die Entstehungsgeschichte der Maschinenringe im Bezirk zurück und betonte das soziale Engagement der Organisation. Nationalrat und LK-Präsident Josef Hechenberger hob den wirtschaftlichen Erfolg und die regionale Verantwortung des Maschinenrings hervor.

Gemmeinsam gefeiert

Maschinenring-Landesobmann Christian Angerer freute sich über die wirtschaftliche Zusammenarbeit der Tiroler Maschinenringe. Bundesobmann Franz-Xaver Broidl betonte in seinen Grußworten die Bedeutung solcher Feste: "Es ist schön, dass es trotz aller negativen Nachrichten Anlässe wie diese gibt, an denen wir gemeinsam feiern können."

Standortleiter und Geschäftsführer Josef Schaflechner hob besonders die Zusammenarbeit mit der Jungbauernschaft/Landjugend aus dem Bezirk hervor: "Durch ihren Einsatz ist das Motto 'Gemeinsam Stark von Generation zu Generation' erst voll zum Tragen gekommen."