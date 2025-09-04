Überraschendes Ehe-Aus bei Collien Fernandes und Christian Ulmen

15 Jahre lang waren sie ein Paar, 14 Jahre davon verheiratet. Nun ist alles aus und vorbei. Collien Fernandes und Christian Ulmen geben das Ende ihrer Ehe bekannt.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt es: „Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben. Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein. Wir bitten darum, von Anfragen in dieser Angelegenheit Abstand zu nehmen.“ Unterschrieben haben das Statement beide Parteien, Collien Fernandes allerdings bereits ohne Doppelnamen.