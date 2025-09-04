Woodlight, Dolomitenmann in Lienz und Innsbruck feiert den Wein: Das ist los in Tirol

Auch wenn sich der Sommer allmählich dem Ende zuneigt, ist Tirol noch nicht nach Winterschlaf zumute. Das Schwazer „Woodlight“-Festival lädt zum inzwischen sechsten Mal bei idyllischer Kulisse zu Klängen verschiedenster Genres, beim 38. Dolomitenmann in Osttirol kämpfen sich wieder „die härtesten unter der Sonne“ durch kräfteraubende Disziplinen und beim Weinfest in der Innsbrucker Altstadt wird der eine oder andere Tropfen ausgeschenkt.