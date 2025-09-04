Psychische Belastung bei Jugendlichen nimmt zu: „Wir müssen aufeinander schauen“

Psychosoziale Gesundheit und Suizidprävention sind die beiden Schlagwörter, um die es im „Yellow September“ geht. Vor allem Kinder und Jugendliche sind immer öfter betroffen.

Der September ist gelb – und das mit einem ernsten Hintergrund: „Gelb ist die Farbe der Suizidprävention, das Grün im Hintergrund steht für die psychische Gesundheit“, erklärt Christian Haring, Medizinischer Geschäftsführer der tirol kliniken. Er ist auch Vorsitzender der Österreichischen Gesellschaft für Suizidprävention. „Der ‘Yellow September’ beginnt am 10. September und endet am 10. Oktober, dem Welttag der psychischen Gesundheit. Es geht darum, das Stigma, mit dem psychische Probleme noch immer behaftet sind, wegzunehmen, Bewusstsein zu schaffen, dass es Hilfe gibt und wie wichtig auch Unterstützung ist.“

Etwa ein Viertel der Menschen, die in Österreich leben, ist psychisch belastet. „Ein Teil von ihnen ist auch tatsächlich in Behandlung. Aber die Dunkelziffer dürfte höher sein“, sagt Barbara Haid, Präsidentin des Österreichischen Bundesverbands für Psychotherapie (ÖBVP). Die psychische Gesundheit sei zwar mittlerweile kein Randthema mehr. „Was wir sehen, ist ein deutlicher Anstieg von psychischen Belastungen. Und das ganz besonders bei Kindern und Jugendlichen.“

Interessant ist, dass die Kinder und Jugendlichen sehr wohl wissen, dass ihnen der Umgang mit Sozialen medien nicht gut tut. Barbara Haid (Präsidentin ÖBVP)

Die Ursachen sind vielfältig, das ergab auch eine ausführliche Studie, die der ÖBVP 2023 durchgeführt hat: Gestiegener Leistungsdruck – nicht nur in der Schule – steht an erster Stelle. Auch familiäre Probleme und die Corona-Pandemie wurden genannt. „Interessant ist, dass die Kinder und Jugendlichen sehr wohl wissen, dass ihnen der Umgang mit Sozialen Medien nicht guttut. Aber sie wissen auch nicht, wie sie anders damit umgehen sollen“, erklärt Barbara Haid.

Was besonders alarmierend ist: Bei Kindern und Jugendlichen nehmen Suizidgedanken und Suizidversuche zu. „Es ist nicht, dass sie nicht mehr leben wollen. Meist ist es die Angst vor dem Leben. Sie suchen nach Perspektiven, nach dem Sinn des Lebens.“ Ein Suizidversuch sei oft auch ein Hilfeschrei an das Umfeld. „Wichtig ist, dass wir aufeinander schauen, dass wir achtsam sind, wie es den Menschen um uns herum geht, und, wenn es notwendig ist, ihnen die Unterstützung geben, damit sie den ersten Schritt zur Behandlung gehen können“, sagt Christian Haring.

Schnelle Hilfe vom Psychosozialen Krisendienst

In Tirol gibt es sehr viele – auch niederschwellige Angebote. „Das niederschwelligste, das wir haben, ist der Psychosoziale Krisendienst“, erklärt er. Unter der Telefonnummer 0800-400 120 sind täglich von 8 bis 20 Uhr Psychotherapeut:innen erreichbar. „Es gibt keine Warteschleifen, es ist sofort jemand da, wenn man sich in einer seelischen Notsituation oder Krise befindet.“ Es gibt sogar die Möglichkeit, dass die Hilfesuchenden zu Hause aufgesucht werden und Unterstützung bekommen.

Mehr Plätze in der Kinder- und Jugendpsychiatrie

„Auch die Psychosozialen Zentren (PSZ) bieten niederschwellige Hilfe an“, sagt Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele. Das Angebot im Bereich psychischer Gesundheit soll auch weiterhin ausgebaut werden. „In der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall werden die stationären und die ambulanten Plätze ausgebaut. Und auch in Zams sollen Plätze geschaffen werden.“ Ein weiterer Fokus liegt auch auf der Ausbildung: Ab 2026 beginnt das Masterstudium Psychotherapie. Und auch für Lehrerinnen und Lehrer gibt es Fortbildungsmöglichkeiten.

„Unser aller Ziel muss es sein, psychische Erkrankungen zu akzeptieren, um den Betroffenen zu zeigen, dass es eine Erkrankung wie viele andere ist und diese genauso behandelt werden kann“, fassen Haid, Hagele und Haring den „Yellow September“ noch einmal zusammen.