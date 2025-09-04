Erdbeben in Afghanistan: Zahl der Toten auf über 2200 gestiegen

Die Zahl der Opfer nach dem verheerenden Erdbeben in Afghanistan ist auf über 2200 Tote gestiegen. Vier Tage nach dem Beben hat die dortige Regierung am Donnerstag diesen drastischen Anstieg gemeldet. Mittlerweile seien 2217 Tote sowie fast 4000 Verletzte gezählt worden, schrieb Vize-Regierungssprecher Hamdullah Fitrat im Onlinedienst X. Der Großteil der Opfer wurde demnach in der nordöstlichen Provinz Kunar registriert.