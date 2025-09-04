Bunt und köstlich: Genuss beim TAL Herbst Wildschönau

Vom 12. September bis 11. Oktober lädt die Wildschönau zu Herbst-Veranstaltungen & Kulinarik-Highlights.

Herbstzeit ist das Programm der Event-Reihe TAL Herbst Wildschönau.

Kulinarische Drachenspuren

Bei den „kulinarischen Drachenspuren“ kann man sich auf eine lukullische Reise begeben. 15 Gastronomiepartner bieten besondere Spezialitäten an. Von Tiroler Hausmannskost über herzhafte Fleischspezialitäten bis zu veganen Gerichten ist für jeden Feinschmecker etwas dabei. Natürlich dürfen Rübengerichte und die Rübe in flüssiger Form nicht fehlen!

Das Ende des Almsommers

Kulinarische Spezialitäten gibt es auch beim großen Almabtrieb & Almfest in Auffach am 20.09. Farbenprächtig geschmückte Kühe kommen von den hinteren Almen der Wildschönau zurück ins Tal. Das Ende des Almsommers wird am Festplatz bei der Schatzbergbahn mit flotter Musik und Bauernmarkt gefeiert.

Almsommer adé heißt es bei den farbenprächtigen Almabtriebsfesten. © © Tourismus Wildschönau

Genuss-Promenade

Ein besonderes Highlight verspricht die Genuss-Promenade zu werden: Am 27.09. und 03.10. von 11:00 bis 16:00 Uhr gibt es jede Menge Programmpunkte: Lokale Produzenten bieten ihre Produkte an. Am 27.09. sorgt die Band Chevy 57 und am 3.10. die Los Sopranos aus München für chilligen Sound. Bei kühlen Drinks und Wein- und Bierverkostung kommt richtiges Open-Air-Feeling auf. Kulinarisches wird im Restaurant Drachenherz geboten. Der Eintritt zur Genuss-Promenade ist frei! Im Familienpark Drachental ist jede Menge Spaß und Erlebnis geboten: Alpine Coaster fahren, Trampolin, Minigolf und vieles mehr.

Wildschönau – Da leb‘ ich auf. Programm jetzt entdecken unter wildschoenau.com/talherbst

Alpenmusikfestival

Am 12. + 13.09. wird die Wildschönau zum „HOT Spot“ für Blasmusik. Das Line-Up des ersten Alpenmusikfestivals am Dreizehnlinden Platz in Oberau kann sich sehen lassen: Die Kaiser Musikanten, die Kapelle So & So aus Bayern und der Ebbser Kaiserklang zählen zu den Highlights. Organisiert von der BMK Mühltal ist die zweitägige Veranstaltung nicht nur ein Festival der Musik, sondern vor allem ein Fest der Gastfreundschaft!

Jetzt Tickets sichern unter alpenmusikfestival.at

Die flotte Truppe der Kaiser Musikanten tritt beim Alpenmusikfestival in Oberau auf. © © Tourismus Wildschönau

Die schönste Wanderzeit

Übrigens: Die Wandersaison ist noch lange nicht vorbei! Ob Genusswanderungen oder eine Tour über den Wildschönauer Höhenweg – hier ist Wanderglück garantiert. Zum Abschluss vom TAL Herbst wird es spannend: Am 11.10. findet die „Höhenweg Trophy“ statt. Die Wander- und Trailrun-Challenge führt vom Markbachjoch über mehrere Gipfel zur Schönangeralm. Dort werden die Schnellsten mit tollen Preisen belohnt. Die Markbachjochbahn ist bis zum 19. Oktober in Betrieb.

Noch mehr Tipps gefällig? Dann sollte man sich den Destillerie-Schautag am 26.09. & Almfrühschoppen mit Käsefest auf der Schönangeralm am 28.09. vormerken. Der Museumskirchtag am 05.10. beim Bergbauernmuseum ist ein buntes Herbstfest mit Spezialitäten, Volksmusik & der Wahl des „Krautinger des Jahres“.