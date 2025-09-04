Feuerwehrmann seilte sich ab: Baby aus Wohnung befreit

Zu einer ungewöhnlichen Rettungsaktion ist es am Mittwoch in Baden gekommen: Eine Frau hatte sich aus der Wohnung ausgesperrt, ihr Baby befand sich im Inneren. Da es sich um eine Hochsicherheitstür handelte, seilte sich ein Höhenretter der Feuerwehr von der darüberliegenden Wohnung durch ein Fenster ab und öffnete die Tür von innen.