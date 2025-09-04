Mutter hatte sich ausgesperrt
Feuerwehrmann seilte sich ab: Baby aus Wohnung befreit
Zu einer ungewöhnlichen Rettungsaktion ist es am Mittwoch in Baden gekommen: Eine Frau hatte sich aus der Wohnung ausgesperrt, ihr Baby befand sich im Inneren. Da es sich um eine Hochsicherheitstür handelte, seilte sich ein Höhenretter der Feuerwehr von der darüberliegenden Wohnung durch ein Fenster ab und öffnete die Tür von innen.
„Die Mutter konnte ihr Kind nach wenigen Minuten wieder in die Arme schließen“, berichtete die FF Baden Weikersdorf. Das Baby blieb unverletzt. (APA)