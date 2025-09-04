Auto fuhr in Berlin in Menschengruppe: Betreuerin schwer, drei Kinder leicht verletzt

Berlin – Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Donnerstag in Berlin. Ein Auto ist im Stadtteil Wedding in eine Gruppe von Kindern gefahren und hat dabei laut Feuerwehr deren Betreuerin schwer verletzt. Drei Kinder seien leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Insgesamt hätten Rettungskräfte 19 Menschen nach dem Unfall auf der Seestraße, Ecke Nordufer untersucht.

Bei dem Unfall soll ein 20 Jahre alter Mann bei Rotlicht über die Ampel gefahren sein. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, heißt es von einem Polizeisprecher. Es bestehe der Verdacht, dass er unter Einfluss von „berauschenden Substanzen“ stand.

📽️ Video | Auto in Berlin fuhr in Kindergruppe

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Weder terroristisches Tatmotiv noch Amokfahrt

„Es liegt weder ein terroristisches Tatmotiv vor, noch können wir hier von einer Amokfahrt sprechen“, sagte der Sprecher. Es handle sich um einen von vielen Verkehrsunfällen, wie sie in der Großstadt passierten.