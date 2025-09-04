Auto fuhr in Berlin in Menschengruppe: Mehrere Verletzte, darunter Kinder

Berlin – Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Donnerstag in Berlin. Laut ersten Informationen soll kurz nach 13 Uhr ein Auto beim Abbiegen in eine Menschengruppe gefahren sein. Mehrere Personen wurden verletzt, darunter auch Kinder.

Laut der Bild-Zeitung soll eine Betreuerin schwer verletzt worden sein. Der Autofahrer blieb demnach unverletzt. Mehrere Kinder wurden von Rettungskräften betreut. Die deutschen Rettungskräfte teilten mit, dass es sich wohl um einen Unfall gehandelt habe. (TT.com)