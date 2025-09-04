Nicht über Deutsches Eck
Erster Strafprozess gegen Benko: So läuft seine Überstellung von Wien nach Tirol ab
Am 14. und 15. Oktober muss sich René Benko am Innsbrucker Landesgericht in einem ersten Strafprozess verantworten.
© APA/EXPA/JOHANN GRODER
René Benko wird am Vortag des ersten Prozesstages nach Innsbruck gebracht – aber wohl nicht auf dem schnellstmöglichen Weg über das Große Deutsche Eck. Justizintern wird befürchtet, dass Deutschland den aufrechten italienischen Haftbefehl vollziehen könnte.