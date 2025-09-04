Unfall oder Verbrechen?
Verletzt in Lienz aufgefunden: 19-Jähriger gibt Polizei Rätsel auf
Lienz – Aufgrund eines unklaren Vorfalls am Sonntag in Lienz bittet nun die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Gegen 6.30 Uhr wurde ein 19-jähriger Österreicher im Bereich der Zwergergasse aufgefunden. Der junge Mann war erheblich alkoholisiert und wies Verletzungen unbestimmten Grades auf. Er wurde umgehend ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert, wo er medizinisch versorgt wurde.
Der genaue Unfallhergang ist bis dato unbekannt. Da derzeit weder ein Unfallgeschehen noch eine Körperverletzung ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizeiinspektion Lienz Personen, die Hinweise zum Vorfall haben, sich unter der Nummer 059133/7230 zu melden. (TT.com)