Verletzt in Lienz aufgefunden: 19-Jähriger gibt Polizei Rätsel auf

Lienz – Aufgrund eines unklaren Vorfalls am Sonntag in Lienz bittet nun die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Gegen 6.30 Uhr wurde ein 19-jähriger Österreicher im Bereich der Zwergergasse aufgefunden. Der junge Mann war erheblich alkoholisiert und wies Verletzungen unbestimmten Grades auf. Er wurde umgehend ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert, wo er medizinisch versorgt wurde.