Unfall im Frühverkehr

Drei Fahrzeuge in Unfall auf der A12 in Innsbruck verwickelt: 32-Jähriger in Klinik gebracht

Zwei Pkw und ein Kleintransporter waren in den Unfall verwickelt.
© Daniel Liebl

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561