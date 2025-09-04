TT-Flusskreuzfahrt von Düsseldorf nach Passau

Düsseldorf – Koblenz – Frankfurt – Miltenberg – Wertheim – Würzburg –Marktbreit – Volkach – Bamberg – Nürnberg – Kelheim – Regensburg – Passau

Erleben Sie den goldenen Herbst in Deutschland auf einer Reise, die Sie durch das Herz des Landes führt. Beginnend in Düsseldorf, entfaltet sich der Charme der Jahreszeit in farbenprächtigen Weinbergen und von der Herbstsonne beleuchteten historischen Städten. In Koblenz, an der malerischen Moselmündung, und in Frankfurt, mit seiner faszinierenden Mischung aus Tradition und Moderne, spüren Sie die besondere Atmosphäre dieser Jahreszeit.

Die Reise führt Sie weiter in die fränkischen Weinregionen, wo Würzburgs prachtvolle Residenz und Nürnbergs mittelalterliche Gassen in warmes Licht getaucht sind. In Regensburg und Passau wird der Herbst besonders stimmungsvoll, wenn die Flüsse von buntem Laub gesäumt werden und die Altstädte in ihrer ganzen Schönheit erstrahlen. Diese Reise ist ein Fest für die Sinne und ein Tribut an den deutschen Herbst in seiner ganzen Pracht.

Bei dieser Reise starten wir per Bus ab Innsbruck mit Zustiegsmöglichkeiten entlang des Unterinntals zum Flughafen München. Flug nach Düsseldorf. Die Rückreise von Passau erfolgt ebenfalls wieder mit dem Reisebus nach Tirol. Auch hier gibt es entlang der Unterinntaltrasse Ausstiegsmöglichkeiten.

Selbstverständlich steht Ihnen wie gewohnt ein erfahrener TT-Reiseleiter oder -Arzt zur Verfügung, der Sie ab/bis Innsbruck optimal betreuen wird.

Kommen Sie mit auf eine abwechslungsreiche Reise mit der VIVA TIARA! Das im Jahr 2020 renovierte Kreuzfahrtschiff lädt zu gemütlichen und entspannten Momenten an Bord ein. Das moderne und weitläufige Design wird Sie schon ab dem ersten Blick ins Innere begeistern. Lassen Sie sich im Hauptrestaurant Riverside oder im VIVA’s Bistro kulinarisch verwöhnen und genießen Sie Gourmetessen. Entspannen Sie im Whirlpool auf dem Deck oder gönnen Sie sich eine Auszeit in der Sauna oder im Dampfbad.

Fordern Sie sich bei einer Partie Schach auf dem Sonnendeck heraus oder genießen Sie einen Drink in der Panoramalounge mit wunderschönem Ausblick.

Haben Sie Fragen und Anregungen zu den TT-Leserreisen? Sie erreichen mich unter Tel. 050 884 25490 und per E-Mail an katrin.troppmair@tui.at

Inkludierte Leistungen • Bustransfer Innsbruck – München mit Zustiegsmöglichkeiten entlang des Unterinntals • Linienflug München – Düsseldorf mit Lufthansa in der Economy Klasse (inkl aller Steuern und Abgaben, Stand Juli 2025, Änderungen vorbehalten). Flugzeiten werden nachgereicht, da diese zum Zeitpunkt der Erstellung des Folders noch nicht vorliegend waren! • Bustransfer Flughafen Düsseldorf – Schiffsanlegestelle in Düsseldorf • Bustransfer Anlegestelle Passau – Innsbruck mit Ausstiegsmöglichkeiten entlang des Unterinntals • Cocktail der Tiroler Tageszeitung • 9 Nächte Kreuzfahrt auf der MS VIVA TIARA in der gewählten Kabinenkategorie • sämtliche Hafengebühren für Ein- und Ausschiffung sowie die Schleusengebühren • Vollpension mit Frühstücksbuffet, Mittagessen, Abendessen (mehrgängige Gourmetmenüs, am Platz serviert) und Snacks bei freier Tischwahl und flexiblen Essenszeiten • ganztags hochwertige, alkoholische und nicht alkoholische Getränke aus der gesamten Barkarte (u. a. Softdrinks, Säfte, vielfältige Kaffeespezialitäten, Tee, Kakao, Sekt, Aperol, Weißwein, Rotwein, Rosé, Champagner, verschiedene Biere, Longdrinks, Cocktails, Spirituosen, Liköre) • High Tea: einmalig pro Reise eine Auswahl an süßen und herzhaften Leckereien wie beispielsweise Scones, Sandwiches, Cupcakes, Pralinen, Macarons und diversen Teesorten • täglich frisch gefüllte Mini-Bar auf der Kabine • Begrüßungssekt auf der Kabine • wiederverwendbare VIVA-Wasserflasche • ausgesuchte Beauty-Produkte von RITUALS • freies WLAN an Bord – für ungestörten Empfang • Trinkgelder für die gesamte Crew • mobiles Audiosystem während der Landausflüge • kleiner Reiseführer (1 pro Kabine) • bewährte Reiseleitung und Betreuung durch einen Reiseleiter oder einen Arzt der Tiroler Tageszeitung • Kundengeldsicherung • Komplettschutzversicherung der Europäischen Reiseversicherung inkl. Stornoschutz (nähere Infos auf der Rückseite und unter www.europaeische.at) HOCH-/NIEDRIGWASSER Änderungen des Reiseverlaufs und Ausflugsprogramms bleiben seitens der Reederei vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund von Niedrig- oder Hochwasser, unvorhergesehenen Wartezeiten bei den Schleusen oder auch aufgrund von Witterungsbedingungen zu Verspätungen und daher zu Änderungen des Ausflugsprogramms oder ev. auch der Ein- oder Ausstiegstellen kommen kann. Ebenso behält sich die Reederei das Recht vor, die Gäste, insbesondere infolge von Niedrig- oder Hochwasser oder einem Schiffsdefekt, alternativ zu befördern bzw. unterzubringen (z. B. mit Bussen bzw. in Hotels) und allenfalls den Streckenverlauf zu ändern. Dies gilt auch bei behördlichen Anordnungen aller Länder auf der jeweiligen Reiseroute. Unter Umständen ist auch der Umstieg auf ein anderes Schiff erforderlich.