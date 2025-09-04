- Überblick
Nach Rückzug von Hypo und TI
Landesliga statt Bundesliga: So starten Tirols Top-Volleyballclubs in die neue Saison
Noch im März hatten die Hypo-Tirol-Volleyballer ihren 13. Staatsmeistertitel gefeiert, jetzt geht es in der Landesliga weiter.
© APA/Scheriau
Von Sabine Hochschwarzer-Dampf
