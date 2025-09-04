Herausfordernde Sanierung

Nach „Deckensturz“ in Hall: Schulkinder können in sanierte Volksschule zurückkehren

Weite Teile der Decke brachen Anfang Juni in diesem Klassenzimmer herunter – in der Folge wurden Schäden in insgesamt zehn Räumen der Schule festgestellt.
Mehr als zwei Monate nach dem teilweisen Einsturz einer Decke in der Haller Volksschule am Stiftsplatz ist die Sanierung zeitgerecht abgeschlossen, alle Schulkinder können am Montag zurückkehren. Die Arbeiten erwiesen sich als viel umfangreicher und herausfordernder als ursprünglich erwartet. Ein Lokalaugenschein.

