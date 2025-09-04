Nach „Deckensturz“ in Hall: Schulkinder können in sanierte Volksschule zurückkehren

Mehr als zwei Monate nach dem teilweisen Einsturz einer Decke in der Haller Volksschule am Stiftsplatz ist die Sanierung zeitgerecht abgeschlossen, alle Schulkinder können am Montag zurückkehren. Die Arbeiten erwiesen sich als viel umfangreicher und herausfordernder als ursprünglich erwartet. Ein Lokalaugenschein.