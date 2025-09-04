Ski-Ass hat geheiratet: „Für meine Fans bleibe ich aber die Stephi Venier“

Erst kürzlich hatte die Ski-Weltmeisterin ihr süßes Geheimnis gelüftet, ein Baby zu erwarten, nun folgte der nächste private Höhepunkt: Stephanie Venier und Christian Walder haben sich getraut.

Ski-Weltmeisterin Stephanie Venier schwebt derzeit im siebenten Himmel. Vor knapp einer Woche hatte sie über Instagram verkündet, ein Baby zu erwarten, jetzt verkündete die Oberperferin ihre Vermählung.

Eineutige Instagram-Story: Stephanie Venier und Christian Walder haben sich das Ja-Wort gegeben. © Instagram/Venier

Seit Jänner sind die beiden verlobt, bei ihrer Goldfahrt zum WM-Titel in Saalbach-Hinterglemm hatte das ÖSV-Ass ihren Verlobungsring schon getragen. Erst unlängst war herausgekommen, dass die beiden heiraten wollen. Wann und wo sich Venier und Walder das Jawort geben, daraus machte das Paar ein Geheimnis. Bis die Instagram-Story nun folgte.

Ende August hatte die 31-Jährige erst ihre sportliche Karriere beendet. Damals hatte sie gemeint, den Namen Walder annehmen zu wollen, aber doch noch den alten behalten zu wollen: „Für meine Fans bleibe ich aber die Stehi Venier.“ (TT)