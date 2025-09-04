Sechs Folgen an einem Abend: Stehgreifstars spielen Hochzeit

Die Impro-Serie „Die Hochzeit“ wurde in Tirol gedreht. In Der ARD sind am Freitag, 5. September, alle sechs Folgen am Stück zu sehen. Eine Vorab-Kritik.

Wenn TV-Sender Serien am Stück versenden, ist Vorsicht geboten. All zu groß kann das Vertrauen in die Produktion nicht sein, wenn niemand davon ausgeht, dass das Publikum eventuell auch einen Tage oder gar eine Woche auf die nächste Episode wartet.

Andererseits gibt es Formate, die sollten am Stück gesehen werden. Nicht nur, weil man es dann hinter sich hat, sondern auch, weils man sonst gar nicht erst auf die Idee käme, einen Sinn darin zu suchen.

Zur Serie Die Hochzeit. Alle sechs Folgen laufen am Freitag, 5. September, ab 22.20 Uhr in der ARD. In der ARD-Mediathek sind auch alle Episoden früherer Staffeln verfügbar.

Vor gut drei Jahren zeigte die ARD Jan Georg Schüttes Mehrteiler „Das Begräbnis“. Die Besetzung war toll, die Story immerhin okay. Der Clou allerdings war: Die Darsteller improvisierten sich durch die Szenen. Nun geht das Experiment weiter: Die Hochzeit führt die bereits etablierten Familien Hell und Meuten (zentral ist der großartige Martin Brambach als angeheirateter Patriarch) nach Kitzbühel, wo schon der nächste Patriarch wartet. Den spielt Tobias Moretti – nach längerer Fernsehpause.

Auch Josephine Bloéb ist Teil des illustren Ensembles. Sie darf schön herumzicken. Oder improvisiert das Herumgezicke eben. „Die Hochzeit“ ist leidlich lustig. Mitunter tut das Zuschauen ziemlich weh. In sechs Folgen wurde das hochprofessionelle Stehgreifspielen geteilt. Die ARD zeigt sie heute ab 22.20 Uhr am Stück. Anders geht es eigentlich nicht.

Versuchen kann mans natürlich trotzdem. In der ARD-Mediathek gibt es die Folgen auch einzeln.