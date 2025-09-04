Wie sich Social Media auf Körperbild und Selbstwahrnehmung auswirken

Immer früher kommen schon Kinder über Social Media in Kontakt mit Schönheitsidealen. Das kann negative Auswirkungen, wie etwas depressive Verstimmungen oder ein gestörtes Essverhalten haben. Die Nutzung von Gesundheits- und Fitness-Inhalten hat aber auch positive Aspekte, weiß die Sportwissenschafterin Anika Frühauf von der Universität Innsbruck.