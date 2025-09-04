🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Wie sich Social Media auf Körperbild und Selbstwahrnehmung auswirken
Immer früher kommen schon Kinder über Social Media in Kontakt mit Schönheitsidealen. Das kann negative Auswirkungen, wie etwas depressive Verstimmungen oder ein gestörtes Essverhalten haben. Die Nutzung von Gesundheits- und Fitness-Inhalten hat aber auch positive Aspekte, weiß die Sportwissenschafterin Anika Frühauf von der Universität Innsbruck.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Wie wirkt sich Social Media auf Körperbild und Selbstwahrnehmung aus?
📱 Sie möchten „Gut zu wissen“ in Ihrer bevorzugten Podcast-App anhören? Klicken Sie dazu einfach auf „Abonnieren“ in der rechten oberen Ecke im Player.
Anika Frühauf arbeitet am Institut für Sportwissenschaft der Universität Innsbruck. Ihre Forschung konzentriert sich auf die psychologischen und pädagogischen Vorteile von Abenteuersportarten. Sie forscht außerdem im Bereich Social Media.
© Frühauf
