Studium in Lienz legt einen guten Start hin: So viele Bewerbungen hat es gegeben

Universitäre Bildung gibt es jetzt auch in Osttirol. Das MCI bietet vier am Campus Lienz vier Studienrichtungen an, das Interesse ist groß.

Lienz – In der ersten Septemberwoche 2025 haben 20 motivierte Studierende ihr Technik-Studium in Lienz aufgenommen. Die Mehrheit der Erstsemestrigen kommt aus Ost-, Nord- und Südtirol. Sieben Studierende stammen aus Deutschland, ein Student kommt aus Kärnten. Die Lehrveranstaltungen werden von MCI Professor:innen und Lektor:innen durchgeführt und von Expert:innen aus renommierten Osttiroler Unternehmen wie Liebherr, Hella und Micado ergänzt. Das teilt das MCI in einer Aussendung mit.

Drei Studentinnen, 17 Studenten

Im Rahmen eines Welcome-Days hießen Standortleiter Hansjörg Jaufenthaler und Office-Mitarbeiterin Vanessa Ebenberger die drei Studentinnen und 17 Studenten am willkommen. Martin Pillei, Leiter Forschung & Transfer am MCI, freut sich: „Mit den 20 Studierenden, die wir aus 35 Bewerbungen auswählen konnten, haben wir die hochgesteckten Erwartungen erfüllt.“ Die Osttiroler Wirtschaftskammer-Obfrau Michaela Hysek-Unterweger ergänzt: „Für den Bezirk Lienz, seine Wirtschaft und die hier lebenden Menschen geht heute ein Traum in Erfüllung.“

Das neu konzipierte Bachelorstudium beginnt mit einer ingenieurwissenschaftlichen Grundausbildung am Campus Lienz. Ab dem dritten Semester setzen die Studierenden ihr Studium am MCI in Innsbruck fort und spezialisieren sich in einer der vier stehenden Studienrichtungen: Mechatronik, Medizin-, Gesundheits- & Sporttechnologie, Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik oder Wirtschaftsingenieurwesen.

Das Interesse an den neuen Studien war schon im Vorfeld groß. Hier beim Tag der offenen Tür im Februar 2025. © Oblasser

Zwei der vier Studienrichtungen können berufsbegleitend studiert werden, sodass das gesamte Studium mit beruflicher Tätigkeit und Wohnort in Osttirol möglich ist. Ein Auslandssemester, innovative Praxisprojekte, Fallstudien, Vortragsveranstaltungen und ergänzende Online-Lehre runden das neue Studienmodell ab.