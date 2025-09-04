Letzte Meter vor dem Start: 360 neue Tiroler Lehrkräfte starten in den Schulalltag

Insgesamt 360 neue Lehrpersonen starten derzeit mit einer praxisbezogenen Vorbereitungsphase in den Schulbetrieb. Eine intensive Berufseinstiegswoche vom 1. bis 5. September bereitet sie auf die Herausforderungen des Schulalltags vor.

Innsbruck – Die Pädagogische Hochschule (PH) Tirol und die Kirchliche Pädagogische Hochschule (KPH) Edith Stein begrüßen noch bis 5. September insgesamt 360 neue Lehrkräfte zur Berufseinstiegswoche – 220 absolvieren diese an der PH Tirol, 140 an der KPH. Die Woche mit Workshops, Vorträgen und Online-Kursen markiert den Beginn der sogenannten Induktionsphase, in der die Neulehrerinnen und Neulehrer während ihres ersten Dienstjahres intensiv begleitet werden.

Das Programm der Einstiegswoche ist vielfältig: Von schulrechtlichen Themen über Leistungsbewertung und Aufsichtspflichten bis hin zu digitalen Unterrichtstools deckt es alle relevanten Bereiche ab. Auch Herausforderungen wie Mobbing-Prävention, Classroom Management und der Umgang mit Diversität stehen auf dem Stundenplan.

Zudem steht ein „offizieller“ Schulbesuch an: Vor Ort lernen die neuen Lehrkräfte ihre Schulleitung und MentorInnen kennen und machen sich mit ihrem zukünftigen Arbeitsplatz vertraut.

Die Unterstützung endet nicht mit der Einführungswoche. Während des gesamten ersten Dienstjahres erhalten die Neulehrerinnen und Neulehrer Begleitung durch MentorInnen an ihrer Schule sowie durch spezielle Lehrveranstaltungen, Lernnetzwerke und Coachings an der PH Tirol. Die 220 neuen LehrerInnen, die an der PH Tirol ihre Berufseinstiegswoche absolvieren, werden an verschiedensten Schultypen unterrichten: an Volks- und Mittelschulen, Sonderschulen bzw. Inklusiven Schulen, Gymnasien, berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, Berufsschulen und Polytechnischen Schulen. Viele von ihnen sind QuereinsteigerInnen.