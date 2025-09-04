Promi-Patient
Nach Not-Operation bei Grasser: Wie Häftlinge in der Innsbrucker Klinik bewacht werden
Ex-Finanzminister Grasser musste in der Innsbrucker Klinik notoperiert werden.
© Böhm,APA/Techt
Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser liegt seit einer Not-Operation am Montag in der Klinik in Innsbruck. Sein Zustand soll laut seinem Anwalt lebensbedrohlich gewesen sein. Es kommt immer wieder vor, dass Häftlinge im Krankenhaus operiert werden müssen. Wie die Überwachung aussieht, wird im Einzelfall entschieden.