Beim Mist ausbringen in Flirsch mit Fahrzeug abgestürzt: 67-Jähriger in Klinik geflogen

In Flirsch ist am Donnerstag ein 67-Jähriger mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug abgestürzt. Der Mann war gegen 12.10 Uhr damit beschäftigt, auf einer steilen Wiese Mist auszubringen. Das Fahrzeug kam ins Rutschen und stürzte mehrere Meter ab, wobei es sich mehrfach überschlug.