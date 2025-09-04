Überschlug sich mehrmals
Beim Mist ausbringen in Flirsch mit Fahrzeug abgestürzt: 67-Jähriger in Klinik geflogen
In Flirsch ist am Donnerstag ein 67-Jähriger mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug abgestürzt. Der Mann war gegen 12.10 Uhr damit beschäftigt, auf einer steilen Wiese Mist auszubringen. Das Fahrzeug kam ins Rutschen und stürzte mehrere Meter ab, wobei es sich mehrfach überschlug.
Der 67-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und konnte den Unfallort noch selbständig verlassen. Ein Anrainer sah den Mann und setzte die Rettungskette in Gang. Der 67-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zams geflogen. (TT.com)