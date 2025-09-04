Tausende Euro sind weg: 61-Jährige überwies Geld auf vermeintliches Krypto-Konto

Per Telefon verleiteten unbekannte Täter am Mittwochabend eine 61-Jährige in Wenns dazu, ein neues Krypto-Konto anzulegen. Aus „Sicherheitsgründen“ solle die Frau die Einlage eines bestehenden Walltes, einem Betrag von wenigen tausenden Euro, auf das neue Konto überweisen.