Betrug in Wenns
Tausende Euro sind weg: 61-Jährige überwies Geld auf vermeintliches Krypto-Konto
Per Telefon verleiteten unbekannte Täter am Mittwochabend eine 61-Jährige in Wenns dazu, ein neues Krypto-Konto anzulegen. Aus „Sicherheitsgründen“ solle die Frau die Einlage eines bestehenden Walltes, einem Betrag von wenigen tausenden Euro, auf das neue Konto überweisen.
Als die Frau am Donnerstagvormittag ihr neues Krypto-Konto kontrollierte, stellte sie fest, dass der am Vortag überwiesene Betrag nicht mehr vorhanden war. (TT.com)