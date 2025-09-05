Einbruchsserie in St. Johann: Mehrere hochwertige E-Bikes aus Kellern gestohlen
St. Johann in Tirol – Eine Serie von Einbruchsdiebstählen hält die Polizei in St. Johann derzeit auf Trab. Bislang unbekannte Täter verübten in der Nacht auf Donnerstag mehrere Einbruchsdiebstähle in Mehrparteienhäusern. Dabei wurden insgesamt sieben hochpreisige E-Bikes, sowie E-Bike-Akkus und diverses Fahrradzubehör aus Kellerabteilen gestohlen.
Die Täterschaft verschaffte sich in einem Fall durch die Garage Zutritt zu einem der Wohnhäuser, brach einen dort befindlichen Schlüsselsafe auf und konnte so alle Türen im Keller öffnen.
In zwei Fällen wurde die Eingangstür in das Gebäude gewaltsam aufgebrochen. Auch wurden die angebrachten Fahrradschlösser geknackt und vom Tatort entfernt. „Aufgrund der umfangreichen Tatausführung sind noch weitere Ermittlungen erforderlich und kann der entstandene Sachschaden derzeit noch nicht näher beziffert werden“, hieß es von der Polizei. (TT.com)