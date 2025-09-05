Einbruchsserie in St. Johann: Mehrere hochwertige E-Bikes aus Kellern gestohlen

St. Johann in Tirol – Eine Serie von Einbruchsdiebstählen hält die Polizei in St. Johann derzeit auf Trab. Bislang unbekannte Täter verübten in der Nacht auf Donnerstag mehrere Einbruchsdiebstähle in Mehrparteienhäusern. Dabei wurden insgesamt sieben hochpreisige E-Bikes, sowie E-Bike-Akkus und diverses Fahrradzubehör aus Kellerabteilen gestohlen.

Die Täterschaft verschaffte sich in einem Fall durch die Garage Zutritt zu einem der Wohnhäuser, brach einen dort befindlichen Schlüsselsafe auf und konnte so alle Türen im Keller öffnen.