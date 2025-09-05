- Überblick
Kommentar
Bittere Pille
Kommentarvon Max Strozzi
Europa droht einen hohen Preis für das jahrelange Outsourcen in Billiglohnländer zu zahlen. Denn ob in den heimischen Apotheken genügend Medikamente lagern, entscheidet sich oft in China, das gerade kräftig die Muskeln spielen lässt.
