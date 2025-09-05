Bittere Pille

Kommentar

Max Strozzi

Europa droht einen hohen Preis für das jahrelange Outsourcen in Billiglohnländer zu zahlen. Denn ob in den heimischen Apotheken genügend Medikamente lagern, entscheidet sich oft in China, das gerade kräftig die Muskeln spielen lässt.